Gp Sirvestone | Miracolo Ferrari! Leclerc vince
Leclerc ha vinto il Gran Premio di Sirvestone, con Russell secondo e Hamilton terzo. La Ferrari, che una settimana fa in Austria si era dovuta arrendere a una Mercedes molto più performante, ha ottenuto un risultato sorprendente. La scuderia italiana ha dominato la corsa, invertendo le sorti rispetto alla gara precedente. La vittoria di Leclerc rappresenta una svolta significativa rispetto alla prestazione del team in Austria.
Russell secondo ed Hamilton!. Il mondo capovolto in una settimana. Domenica scorsa, in Austria, una Ferrari lenta e deludente si arrendeva ad una superiorità disarmante della Mercedes. Una settimana dopo, a Sirverstone, a casa loro, la Ferrari centra una vittoria con un ritrovato Leclerc che mette tutto in discussione ed apre scenari inaspettati. Leclerc ed Hamilton, secondo e terzo al via, bruciano il pole man Antonelli e scappano subito via. La gioia per il pilota inglese della Ferrari dura però poco. I giudici di gara, notano una partenza anticipata e rifilano ad Hamilton 5 secondi di penalità. Antonelli intanto, si mette a caccia delle Rosse. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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