Gp Sirvestone | Miracolo Ferrari! Leclerc vince

Notizia in breve

Leclerc ha vinto il Gran Premio di Sirvestone, con Russell secondo e Hamilton terzo. La Ferrari, che una settimana fa in Austria si era dovuta arrendere a una Mercedes molto più performante, ha ottenuto un risultato sorprendente. La scuderia italiana ha dominato la corsa, invertendo le sorti rispetto alla gara precedente. La vittoria di Leclerc rappresenta una svolta significativa rispetto alla prestazione del team in Austria.