F1 Leclerc vince il GP Gran Bretagna | Ferrari davanti a Russell e Hamilton

Notizia in breve

Il pilota monegasco ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, la sua nona vittoria in carriera, tornando al successo dopo la gara di Austin nel 2024. La corsa si è conclusa sotto safety car a causa di un incidente che ha coinvolto Verstappen. Durante la gara, la Ferrari ha mantenuto la prima posizione, con Russell e Hamilton che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. La giornata è stata negativa anche per Antonelli, coinvolto in un episodio sfortunato.