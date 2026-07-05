F1 Leclerc vince il GP Gran Bretagna | Ferrari davanti a Russell e Hamilton
Il pilota monegasco ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, la sua nona vittoria in carriera, tornando al successo dopo la gara di Austin nel 2024. La corsa si è conclusa sotto safety car a causa di un incidente che ha coinvolto Verstappen. Durante la gara, la Ferrari ha mantenuto la prima posizione, con Russell e Hamilton che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. La giornata è stata negativa anche per Antonelli, coinvolto in un episodio sfortunato.
Il monegasco conquista la nona vittoria in carriera e torna al successo dopo Austin 2024. Finale sotto safety car dopo l’incidente di Verstappen, giornata sfortunata per Antonelli. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all’altra Rossa di Lewis Hamilton, al termine di una gara chiusa sotto safety car. La neutralizzazione finale è arrivata dopo l’incidente di Max Verstappen, finito a muro mentre si trovava in terza posizione. Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera e del ritorno sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. 🔗 Leggi su Sportface.it
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