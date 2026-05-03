Nel Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del campionato mondiale di Formula 1, si registrano importanti variazioni nell’ordine di arrivo. La gara si è svolta sul circuito cittadino della metropoli statunitense e, a causa di una penalità, il pilota della Ferrari ha subito uno slittamento in classifica. La vittoria finale è andata a un pilota che ha conquistato il primo posto, mentre alcuni concorrenti hanno perso posizioni rispetto alle previsioni iniziali.

Cambia in maniera consistente l’ordine d’arrivo del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. Un paio di ore dopo la conclusione del Gran Premio è infatti arrivata la decisione dei commissari di gara in merito alla condotta tenuta da Charles Leclerc negli ultimi due giri, che ha riscritto parzialmente la classifica dell’evento disputato nella serata italiana. Il pilota della Ferrari occupava la terza posizione, ma nel corso della penultima tornata ha avuto dei problemi alla sua monoposto ed è stato superato da Oscar Piastri (terzo al traguardo con la McLaren)....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuovo ordine d’arrivo GP Miami: Leclerc penalizzato! Cosa cambia e posizioni perse dalla Ferrari, Antonelli vince

Notizie correlate

Leggi anche: Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli doma Norris e infila il tris! Leclerc penalizzato

Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Antonelli fa la storia: terzo GP consecutivo vinto a Miami; F1, nuovo orario di partenza per il GP di Miami 2026: la causa e come cambia il programma della gara; Flux Power Holdings, Inc. ottiene un nuovo ordine d'acquisto da oltre 2 milioni di dollari da una grande compagnia aerea nordamericana per batterie agli ioni di litio G80; Cede un giunto, ponte sull'Adda chiuso fino a nuovo ordine.

Formula 1, ordine d'arrivo Gp Miami e classifica del MondialeAndrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara ... adnkronos.com

Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli doma Norris e infila il tris! Leclerc penalizzatoOggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si ... oasport.it

BORTOLETO SQUALIFICATO Il pilota #Audi, Gabriel #Bortoleto, è stato squalificato dalla #F1Sprint del #MiamiGP dopo aver tagliato il traguardo in undicesima posizione, cambia così l'ordine di arrivo. Scopri il motivo e il nuovo ordine di arrivo nel primo - facebook.com facebook