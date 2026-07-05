Formula 1 oggi orari TV del GP Silverstone su TV8 e Sky e dove vederlo | Antonelli in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La gara del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. La sessione di qualifiche ha visto Kimi Antonelli ottenere la pole position, con Leclerc e Hamilton che si sono posizionati rispettivamente alle seconde e terze posizioni. La gara vede in pista anche Russell, Verstappen e le vetture di McLaren, pronti a competere per la vittoria. Gli orari della diretta e le eventuali variazioni saranno comunicati tramite i canali ufficiali.

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La diretta della gara del GP Gran Bretagna di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. A Silverstone Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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