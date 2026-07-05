GP Gran Bretagna Leclerc conquista Silverstone davanti a Russell e Hamilton Tanta sfortuna per Antonelli

Da ilmattino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Charles Leclerc ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. È la prima vittoria dall'Austin 2024 per il pilota, che aveva attraversato un periodo difficile con errori e sfortuna. Durante la gara, Russell e Hamilton si sono mantenuti nelle prime posizioni, ma Leclerc ha preso il comando grazie a una strategia efficace e a un miglioramento nelle prestazioni. Antonelli ha invece avuto problemi durante tutta la corsa, senza riuscire a completare la gara nelle posizioni di vertice.

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Non vinceva da Austin 2024 Charles Leclerc. Stava attraversando un periodo negativo, stava soffrendo Lewis Hamilton, commetteva errori, poi è arrivato lo switch mentale a Silverstone. Quarto nella qualifica Sprint, quinto nella gara Sprint, risultati non eccezionali, ma Leclerc aveva dichiarato di aver trovato il modo per "sentire" come voleva lui la SF26. E difatti, in qualifica, il monegasco si è piazzato secondo alle spalle di Antonelli, poi in gara, è subito andato in testa e, a parte la fase dei pit-stop, non ha più mollato la prima posizione. Per Leclerc è la nona vittoria in carriera, ma soprattutto la Ferrari dopo anche il primo posto di Hamilton in Catalogna, sta dimostrando sempre più di potersela giocare con la Mercedes. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Ferrari breakthrough! Charles Leclerc leads the charge in Silverstone qualifying, Lewis Hamilton P3

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