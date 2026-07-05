Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La gara è stata segnata da sfortune per un altro pilota, che ha avuto problemi durante l’evento. La Ferrari torna alla vittoria dopo il successo nel GP di Catalogna, cancellando un periodo negativo. La safety car è rimasta in pista fino alla fine, anche se non si conoscono le ragioni ufficiali di questa decisione.

Dunque, Leclerc torna alla vittoria e cancella un periodo negativo e la Ferrari dopo il successo nel GP di Catalogna ritrova il successo. Non si capisce perché la SC sia rimasta fino alla fine, ma tant'è. Russell è l'unico ad averne tratto vantaggio piazzandosi secondo dietro a Leclerc, fregato Hamilton che aveva le carte per giocarsi anche la vittoria Dunque niente giro finale, come non detto La SC è ancora in pista. rientra o no? 50° giro - La safety-car è ancora in pista, di fatto si farà un solo giro. Intanto ai doppiati, per regolamento, viene permesso di sdoppiarsi Verstappen arrabbiatissimo, dice macchina inguidabile Russell non si è fermato ai box ed è secondo davanti ad Hamilton che però ha le soft come Leclerc. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Leclerc conquista Silverstone davanti a Russell e Hamilton, tanta sfortuna per Antonelli

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F1, Silverstone è in delirio! Lewis Hamilton conquista la pole position nella qualifica Sprint

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