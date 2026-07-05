Gp d' Inghilterra dominio Ferrari | vince Leclerc terzo Hamilton E Kimi

Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, con la Ferrari che domina la corsa. La vettura del monegasco ha tagliato il traguardo davanti a quella di George Russell, in seconda posizione, e a quella di Lewis Hamilton, terzo. Kimi Raikkonen ha concluso in una posizione non specificata. Leclerc ha mantenuto il comando per gran parte della gara, mentre Hamilton e Russell sono arrivati subito dietro.