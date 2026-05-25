Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento stagionale, ottenendo il quarto successo consecutivo. Il pilota della Mercedes ha già conquistato vittorie in Cina, Giappone e Miami. Hamilton ha concluso in seconda posizione. La Ferrari si è piazzata al terzo posto.

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il pilota bolognese della Mercedes avince il Gran Premio del Canada - quinto appuntamento stagionale - e centra il quarto successo in fila, dopo quelli conquistati in Cina, in Giappone e a Miami. "Devo dire che è stata una battaglia molto divertente e non è stata facile a causa del vento. È stato un peccato il guasto che ha avuto perché avremmo lottato fino alla fine, ma ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti. Quando ero da solo ho cercato di gestire le gomme", le parole di Antonelli, che sale a quota 131 punti in classifica, allungando a +43 sul compagno di squadra George Russell. Sfortunato il britannico, costretto al ritiro per un problema tecnico al 31esimo giro, mentre si stava giocando la vittoria con Kimi: " Non me ne va una giusta, sarebbe stato meglio rompere a Miami. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kimi Antonelli vince il Gp del Canada. Hamilton leone, Ferrari seconda

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Antonelli vince il GP del Canada , Hamilton secondo, Verstappen terzo.

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