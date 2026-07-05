Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Leclerc guida con un vantaggio di 3,5 secondi su Antonelli. Hamilton si trova in terza posizione, lamentando sottosterzo, mentre ai box sono in corso sostituzioni con gomme dure per Hamilton e Russell. Hamilton sconta una penalità di 5 secondi al pit stop al 24° giro. Nel frattempo, Hadjar supera Lindblad per l'ottavo posto.

Ai box Hamilton e Russell che montano gomme dure. Hamilton sconta al pit la penalità di 5" 24° giro - Hadjar supera Lindblad per l'ottavo posto Hamilton lamenta un eccessivo sottosterzo: "La macchina non gira" 22° giro - Breve situazione di virtual safety car per permettere ai commissari di pista di recuperare un ombrellino volato via dalle tribune e finito a bordo pista 21° giro - Antonelli riduce di qualche decimo il distacco da Leclerc e si porta a 3"6, Hamilton invece ha perso il contatto con l'italiano ed è a 5"2 ed ha un vantaggio di 4"2 su Russell. Quinto Norris, poi Verstappen (che ha già fatto il pit-stop), Lawson Lindblad Hadjar e Bortoleto in top 10. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: Leclerc ha un vantaggio di 3"5 su Antonelli, Hamilton terzo lamenta sottosterzo

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