Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Leclerc ha mantenuto la prima posizione, seguito da Hamilton e Antonelli che si è posizionato terzo. Leclerc ha resistito agli attacchi di Hamilton, mentre Antonelli ha avuto una partenza difficile. In seguito, si sono attestati in classifica Russell, Hadjar, Verstappen, Norris, Lawson, Lindblad, Sainz, Bortoleto, Gasly e Ocon. La gara prosegue con le posizioni di testa ancora da definire.

Leclerc tiene bene la prima posizione su Hamilton e Antonelli, poi Russell Hadjar Verstappen Norris Lawson Lindblad Sainz Bortoleto Gasly Ocon Colapinto Perez Bottas Bearman Hulkenberg Stroll Alonso Piastri e Albon, questi ultimi due subito ai box per danni, hanno cambiato le medie con le hard 3° giro - Leclerc ha 0"5 di vantaggio su Hamilton che a sua volta a 0"5 su Antonelli. Russell è quarto a 1"7 da Antonelli ed ha preso qualche metro su Hadjar e Verstappen. 2° giro - Leclerc conduce su Hamilton, Antonelli si riprende e va a caccia della Ferrari dell'inglese. Russell perde terreno ed è attaccato dalle due Red Bull di Hadjar e Verstappen, poi abbiamo Norris Lawson Lindblad e Sainz in top 10. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: Antonelli non parte bene ed è terzo, Leclerc al comando seguito da Hamilton

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