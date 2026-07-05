In diretta dal GP di Gran Bretagna, Leclerc ha un vantaggio di 3 secondi su Antonelli, che ha iniziato a spingere e si avvicina a 2,5 secondi. Hamilton è sesto e si trova dietro a Russell. Entrambi i piloti in pit lane stanno montando gomme dure.

Hamilton è sesto ed è dietro a Russell. Intanto Antonelli comincia a spingere e si porta a 2"5 da Leclerc Ai box Hamilton e Russell che montano gomme dure. Hamilton sconta al pit la penalità di 5" 24° giro - Hadjar supera Lindblad per l'ottavo posto Hamilton lamenta un eccessivo sottosterzo: "La macchina non gira" 22° giro - Breve situazione di virtual safety car per permettere ai commissari di pista di recuperare un ombrellino volato via dalle tribune e finito a bordo pista 21° giro - Antonelli riduce di qualche decimo il distacco da Leclerc e si porta a 3"6, Hamilton invece ha perso il contatto con l'italiano ed è a 5"2 ed ha un vantaggio di 4"2 su Russell. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: Leclerc ha un vantaggio di 3"0 su Antonelli, Hamilton cambia le gomme

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