Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, al 49° giro su 52, il pilota di punta ha perso il controllo della vettura uscendo di pista. È stato immediatamente attivato il regime di safety car. Nel corso di questa fase, il pilota ha effettuato un rapido pit-stop per cambiare le gomme con le soft, mentre altri piloti come Hamilton, Colapinto, Piastri, Bottas, Alonso e Stroll sono rientrati ai box per le rispettive sostituzioni.

49° giro di 52 - Rapido pit-stop per Leclerc che monta le soft, anche Hamilton ai box come Colapinto Piastri Bottas Alonso Stroll. Ai box per ritirarsi va invece Albon Hadjar va a box con Lawson Lindblad Perez 48° giro di 52 - Altro colpo di scena, Verstappen esce di pista, safety-car Piove sul bagnato, Antonelli riceve una penalità di 5" per track limits, ha un vantaggio di 3"2 su Colapinto, la lotta è per il decimo posto 45° giro di 52 - Leclerc viaggia sereno al comando, Hamilton è secondo a 20"8 mentre Verstappen terzo è a 6"7 Antonelli si ferma di nuovo, i meccanici controllano la sua Mercedes e ritorna in pista, ora è decimo, potrebbe prendere in questa posizione 1 punto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: colpo di scena, Verstappen esce di pista, safety-car e Leclerc va ai box per pit-stop

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