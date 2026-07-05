Nel 36° giro del Gran Premio di Gran Bretagna, Antonelli ha effettuato un pit-stop con gomme dure, tornando in pista a circa otto secondi da Leclerc, che si era portato in prima posizione. Nel frattempo, Hamilton si trovava dietro a Verstappen, mentre Russell, che aveva già affiancato il pilota olandese, è rientrato ai box per un secondo pit-stop.

36° giro - Momento decisivo del Gran Premio, Antonelli rientra con le hard a 8" da Leclerc che torna così in prima posizione E' ora Hamilton alle spalle di Verstappen mentre Antonelli va al pit-stop assieme a Hulkenberg 35° giro - Sorpresa, Russell va ai box per un secondo pit-stop mentre aveva affiancato Verstappen. Russell riparte con le medie. Antonelli invece è ancora senza cambio gomme dalla partenza 34° giro - Russell tenta l'affondo su Verstappen che però risponde alla grande 33° giro - Antonelli procede senza pit-stop, è l'unico a non essersi fermato, ma sta perdendo terreno nei confronti di Leclerc che è a 13"5 Verstappen respira grazie alla battaglia tra Russell e Hamilton, ma non è che guadagni poi troppo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: pit-stop per Antonelli, rientra a 8" da Leclerc che torna in prima posizione

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