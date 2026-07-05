Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Antonelli ha comunicato di avere una sospensione rotta, con difficoltà a curvare. È rientrato ai box e si trova sesto, ma con un ritmo molto basso. Leclerc è in testa, mentre Hamilton è secondo. Antonelli ha ripreso la pista, ma con problemi evidenti alla vettura.

43 Antonelli rientra i pista, ma dice di avere una sospensione rotta e che fatica a curvare, rimane in gara ed è sesto ma procede a un ritmo basso Colpo d scena, Antonelli comunica di avere qualcosa che non va sulla sua Mercedes e rientra a box. Gli cambiano il musetto e riparte 41° giro di 52 - Leclerc perde terreno, Antonelli si porta a 3"2, Verstappen con gomme medie nuove è a 8"8 da Hamilton che ha le hard da 17 giri Verstappen e Russell hanno gomme medie, Leclerc Antonelli e Hamilton le hard 40° giro di 52 - La gara riprende con Leclerc che ha 4"8 su Antonelli e 19"7 su Hamilton. Verstappen è quarto a 10" da Hamilton e con un vantaggio di 4"5 su Russell Ne approfitta subito Verstappen che va a fare un secondo pit-stop seguito da Norris e Hadjar, ma il francese perde tempo prezioso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - GP di Gran Bretagna, la diretta: colpo di scena, Antonelli ha un problema e va ai box, Leclerc leader, Hamilton è secondo

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