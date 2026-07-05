Al via del Gran Premio di Gran Bretagna, le Ferrari sono state le protagoniste, con Leclerc che ha preso il comando. Tuttavia, successivamente, Kimi Antonelli, su una vettura Mercedes, ha effettuato una rimonta che ha modificato gli equilibri della gara. La corsa ha visto numerosi cambiamenti di posizione e colpi di scena fin dai primi giri.

È un stato Gran Premio di Gran Bretagna ricco di colpi di scena fin dalle prime battute, con le Ferrari protagoniste allo spegnimento dei semafori e la Mercedes di Kimi Antonelli capace poi di ribaltare gli equilibri nella fase centrale della corsa. La partenza aveva premiato le Rosse. Charles Leclerc e Lewis Hamilton erano infatti riusciti a superare immediatamente il poleman Kimi Antonelli, autore di uno scatto non perfetto che lo aveva fatto scivolare dalla prima alla terza posizione. Alle spalle del giovane pilota della Mercedes si era sistemato il compagno di squadra George Russell, quarto. Dopo il primo giro era così Leclerc a guidare il gruppo, con Hamilton incollato al compagno di squadra a meno di un secondo, facendo sognare la Ferrari davanti al pubblico di Silverstone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Gp di Gran Bretagna, Ferrari protagoniste: Leclerc al comando al via, poi la rimonta di Antonelli cambia la gara

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PSdV PRE GP GRAN BRETAGNA | Ferrari che SORPRESA! Ma Kimi è lì… Tutta lAnalisi!

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