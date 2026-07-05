CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro52 Antonelli mantiene 2 secondi su Russell. 5° giro52 Per il momento la Ferrari ha un passo equivalente rispetto alla Mercedes. 4° giro52 Leclerc prova ad allungare: 1?1 su Hamilton. La partenza a fionda delle Ferrari. LIGHTS OUT AT SILVERSTONE!!! Leclerc and Hamilton BOTH get past Antonelli at the start! #F1 #BritishGP pic.twitter.comB34CAA8Qfb — Formula 1 (@F1) July 5, 2026 4° giro52 Come accaduto ieri nella Sprint, Antonelli sembra che stia studiando le traiettorie di Hamilton. 3° giro52 Russell si trova in quarta posizione a 1?7 da Antonelli. 3° giro52 Verstappen sorpassa Hadjar ed è quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: due Ferrari al comando, Antonelli all’inseguimento

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