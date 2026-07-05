Gp di Gran Bretagna di F1 a Silverstone è favola Ferrari | vince Leclerc Hamilton terzo

Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, dominando la corsa e portando a casa la vittoria per la Ferrari. Lewis Hamilton si è piazzato terzo, completando il podio. La gara si è conclusa con Leclerc davanti a tutti dopo una corsa intensa e ricca di sorpassi. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli altri piloti è stato comunicato. La vittoria segna un risultato importante per il team di Formula 1.