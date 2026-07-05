Gp di Gran Bretagna di F1 a Silverstone è favola Ferrari | vince Leclerc Hamilton terzo
Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, dominando la corsa e portando a casa la vittoria per la Ferrari. Lewis Hamilton si è piazzato terzo, completando il podio. La gara si è conclusa con Leclerc davanti a tutti dopo una corsa intensa e ricca di sorpassi. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli altri piloti è stato comunicato. La vittoria segna un risultato importante per il team di Formula 1.
Silverstone, 5 luglio 2026 – Charles Leclerc c’è e vince il Gp di Silverstone al termine di una gara pazzesca oggi, domenica 5 luglio. Il pilota della Ferrari torna al successo con la Rossa dopo 623 giorni, nella nona prova del Mondiale, davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Lewis Hamilton (investigato per aver infranto regime di bandiera gialla). Quarto Norris, sfortunato Antonelli: il leader del Mondiale chiude fuori dalla zona punti per un problema a una sospensione, dopo una lunga battaglia con Leclerc. Gp Silverstone, ordine di arrivo – Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio della Gran Bretagna:. 6.Liam Lawson (Racing Bulls) Rit. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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