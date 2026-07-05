Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone, davanti a George Russell e Lewis Hamilton. La Ferrari ha ottenuto un risultato doppio, con il secondo posto di Russell e il terzo di Hamilton. Nove posizioni sono state perse da Antonelli a causa di problemi alle gomme durante la corsa.

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) – Ferrari prima e terza a Silverstone. Un trionfo. Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Lewis Hamilton, che completa il podio. La gara è stata caratterizzata dai problemi tecnici che hanno colpito la Mercedes di Kimi Antonelli, secondo ma pronto ad attaccare il monegasco avendo a disposizione una gomma più ‘fresca’, a una decina di giri dalla fine. Il leader del Mondiale è stato costretto così a fermarsi due volte ai box, chiudendo al nono posto al traguardo ma fuori dalla zona punti per una penalità ricevuta per track limits nel momento di maggiore difficoltà con la sua monoposto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Formula 1, gp di Gran Bretagna: trionfo Ferrari. Leclerc primo, Hamilton terzo. Antonelli nono: problemi alle gomme

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