La Juventus ha riattivato i colloqui con l’entourage di Leon Goretzka, senza ancora aver trovato un accordo. Il centrocampista tedesco, svincolato dal Bayern Monaco, rappresenta un’opportunità senza costi di acquisto. Tuttavia, il vero ostacolo riguarda le richieste contrattuali e le condizioni economiche proposte. I contatti tra le parti sono ancora in corso, senza un’intesa definita al momento.

per arrivare all’ex centrocampista del Bayern. La Juventus torna a muoversi con decisione nel mercato degli svincolati d’élite. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero ha ufficialmente riallacciato i contatti per Leon Goretzka, un’opportunità a parametro zero che fa gola a livello internazionale. Il centrocampista tedesco ha da poco concluso una gloriosa parentesi durata ben otto stagioni con la maglia del Bayern Monaco, e rappresenta un profilo di assoluto spessore che la Continassa vuole provare a cogliere per innalzare il livello della mediana. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il nodo ingaggio e la strategia della dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka alla Juve, contatti in corso: qual è il vero ostacolo da superare

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