Milan accordo di massima con Goretzka Rimane solo un ostacolo da superare

Il Milan ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista per un trasferimento a breve termine. L'intesa tra le parti prevede i termini principali dell'operazione, mentre resta da risolvere un dettaglio prima di finalizzare tutto. Il club rossonero sta lavorando per definire gli ultimi aspetti burocratici e contrattuali, con la trattativa che procede senza intoppi significativi. La conclusione dell'affare sembra ormai vicina, ma ancora non è stata ufficializzata.

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