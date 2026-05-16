Milan accordo di massima con Goretzka Rimane solo un ostacolo da superare
Il Milan ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista per un trasferimento a breve termine. L'intesa tra le parti prevede i termini principali dell'operazione, mentre resta da risolvere un dettaglio prima di finalizzare tutto. Il club rossonero sta lavorando per definire gli ultimi aspetti burocratici e contrattuali, con la trattativa che procede senza intoppi significativi. La conclusione dell'affare sembra ormai vicina, ma ancora non è stata ufficializzata.
Momento delicato in casa Milan, anche se non smettono le voci di calciomercato su possibili colpi in entrata per i rossoneri. Tra i nomi più caldi resta quello di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero. Un giocatore molto importante che rappresenta un'occasione più unica che rara per i rossoneri. Nella gestione di RedBird, difficilmente il Milan si è interessato a giocatori a parametro zero, soprattutto per i costi allegati tra commissioni e stipendi alti. Ricordiamo, ad esempio, l'arrivo di Origi dal Liverpool: investimento importante a livello di costi stagionali (4 milioni di euro netti a stagione), che purtroppo non ha ripagato (2 gol in 36 presenze). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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