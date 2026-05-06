Calciomercato Milan | Goretzka arriva se…Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri

Il Milan sta cercando di portare a termine l'acquisto di Leon Goretzka, ma deve affrontare un ostacolo importante. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, con il club che punta a definire l'accordo prima della chiusura del mercato. Tuttavia, ci sono ancora questioni da risolvere, e il tempo rimasto sta creando tensione tra le parti coinvolte. La possibilità di vedere il tedesco indossare la maglia rossonera dipende ora dalla risoluzione di questi aspetti.

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