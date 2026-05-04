Sandali con zeppa 2026 8 modelli per l' estate

Per l’estate 2026, arrivano otto modelli di sandali con zeppa, caratterizzati da superfici lucide e dettagli di tendenza. Questi modelli sono stati presentati in diverse varianti, con altezze e stili differenti, per rispondere a diverse preferenze di moda. Le scarpe sono state mostrate in diverse fiere e sfilate, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di calzature.

A dominare sono pellami morbidi e palette cromatiche che lasciano ampio spazio alla fantasia: si va dai neutri eleganti – nero, avorio, sabbia – fino ai tocchi vitaminici di arancio, lime e fucsia, perfetti per illuminare anche gli outfit più minimal. Non mancano accenti metallici, in oro o argento liquido, che aggiungono una nota ricercata senza risultare eccessivi. Anche i contrasti materici giocano un ruolo chiave nel successo dei nuovi sandali con zeppa: superfici opache accostate a inserti glossy creano un equilibrio raffinato, ma mai banale. Il risultato è una scarpa che slancia la figura senza appesantire, visivamente leggera ma stabile nella struttura, capace di unire comfort e sensualità con naturalezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sandali con zeppa 2026, 8 modelli per l'estate 5 SCARPE COMODE ed ELEGANTI per CALDO ESTREMO Notizie correlate Leggi anche: Sandali infradito con tacco, i modelli per la primavera 2026 Leggi anche: Giacche oversize, borse statement, sandali elettrici… la Primavera-Estate 2026 non conosce mezze misure. Pronte a brillare? Altri aggiornamenti Temi più discussi: I sandali con zeppa, glamour e sinuosi, sono le nuove it-shoes della primavera 2026; I sandali con zeppa più comodi e versatili della stagione; Scarpe da cerimonia: i modelli più chic della primavera estate 2026; Per l'estate 2026 tutti indossano i clogs, le scarpe amate dalla moda Scandi. Questo trend di scarpe anni ’90 un tempo considerato cringe è tornato di modaLe zeppe sono da sempre tra le scarpe più divisive della moda. Ma, come molti altri reperti controversi degli anni ’90 — dai cargo pants al denim oversize fino agli occhiali minuscoli — anche questo ... harpersbazaar.com Sandali con la zeppa: i modelli perfetti per l’estate (in vacanza o in città)Stivali in inverno, mocassini in autunno e primavera e…sandali con la zeppa in estate. Ogni stagione ha, difatti, il suo signature piece anche in materia di scarpe, che definisce le tendenze e tutto ... grazia.it Sandali made in Palestina per la Fiera Carolingia alla Bottega Rava Fava - facebook.com facebook