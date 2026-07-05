Nel 2025, il tasso di mortalità negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più basso mai registrato. Questo calo è stato possibile anche grazie a miglioramenti nelle strategie di gestione della crisi degli oppioidi. La riduzione si riflette in dati ufficiali e rappresenta un cambiamento rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. La diminuzione è stata confermata da fonti sanitarie e statistiche ufficiali.

Nel 2025 il tasso di mortalità negli Stati Uniti è sceso al livello più basso mai registrato, in parte grazie ad alcuni progressi nella gestione della crisi degli oppioidi, la più grave emergenza sanitaria del paese. Secondo i dati provvisori delle autorità sanitarie, infatti, lo scorso anno ci sono state poco meno di 690 morti ogni 100mila persone, in sensibile riduzione rispetto alle 722 del 2024, e uno dei principali fattori della riduzione è stato il calo delle morti per overdose. Si stima che il consumo di oppioidi abbia contribuito a oltre un milione di morti per overdose nell’ultimo decennio: la prima causa di morte tra gli statunitensi nella fascia tra i 18 e i 44 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti stanno superando la crisi degli oppioidi?

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Stati Uniti contro Europa: le ragioni profonde della crisi

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