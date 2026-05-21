Negli ultimi anni, gli sforzi degli Stati Uniti per sviluppare una propria produzione di microchip non hanno portato ai risultati sperati. Nel frattempo, il settore digitale globale ruota attorno a un'area molto circoscritta nel sud di Taiwan, dove si concentra la maggior parte della produzione mondiale di semiconduttori. Questa situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra diverse economie per il controllo delle tecnologie avanzate, che coinvolge anche politiche di restrizione e investimenti mirati.

Da anni il cuore dell’economia digitale mondiale è concentrato in pochi chilometri quadrati nel sud di Taiwan. È lì che Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) produce la maggior parte dei semiconduttori avanzati usati da Nvidia, Apple, Amd e dalle principali aziende di intelligenza artificiale. È la più grande fonderia di silicio al mondo. Ora gli Stati Uniti stanno cercando di ridurre questa dipendenza strategica attraverso un gigantesco piano di reshoring tecnologico. Il vero problema sta nella differenza tra costruire fabbriche e replicare l’ecosistema industriale taiwanese. I chip più avanzati non sono semplicemente realizzati dentro una fabbrica e poi spediti sul mercato, come accade per la maggior parte dei prodotti o dei semilavorati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I tentativi degli Stati Uniti di produrre microchip non stanno funzionando benissimo

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Why America Forgot How to Manufacture Microchips

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