Festa della Liberazione lo Spi Cgil ricorda la figura di Giaele Angeloni
Martedì 21 aprile alle 17 si terrà a Perugia una presentazione del libro ‘Una donna nella lotta antifascista’ nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori. L’evento, promosso dallo Spi Cgil, ricorda la figura di Giaele Angeloni in occasione della Festa della Liberazione, con un approfondimento dedicato alla resistenza partigiana e al ruolo delle donne in quella stagione storica. La presentazione si svolge in un contesto di commemorazione e riflessione.
In vista della Festa della Liberazione e nel ricordo della resistenza partigiana, martedì 21 aprile alle 17, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia, si terrà la presentazione del libro ‘Una donna nella lotta antifascista. Giaele Angeloni dall’esilio in Francia alla Guerra di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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