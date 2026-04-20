Spi Cgil Fnp Cisl Uilp Uil Arezzo | allarme sulle pratiche di invalidità civile

Stamattina ad Arezzo si è svolta una conferenza stampa al terzo piano della sede CGIL, organizzata dalle sezioni provinciali di SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL. L'incontro ha avuto come obiettivo evidenziare le problematiche legate alle recenti procedure per l'invalidità civile. Sono stati presentati i principali punti di criticità riscontrati nelle operazioni e nelle modalità di accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Si è tenuta stamani, al terzo piano della sede CGIL di via Monte Cervino ad Arezzo, la conferenza stampa promossa dalle s egreterie provinciali di SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL per accendere i riflettori sulle criticità legate alle nuove procedure di invalidità civile. Al centro dell’incontro le disposizioni entrate in vigore dal 1° marzo con il decreto legislativo 3 maggio 2024 in materia di disabilità, inserito nel quadro della riforma della non autosufficienza e della disabilità prevista dal PNRR. Una riforma che attribuisce all’INPS il ruolo di titolare unico del processo di accertamento, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi e semplificare le procedure.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Arezzo: allarme sulle pratiche di invalidità civile Notizie correlate Aggressioni e truffe a Firenze, l'allarme Cgil e Spi Cgil: “Le politiche che generano povertà alimentano l’insicurezza”Firenze, 28 gennaio 2026 – Truffe, rapine, aggressioni nei supermercati e violenze ai danni di chi lavora sui treni e nelle stazioni. Leggi anche: Prevenzione e consapevolezza, la Fnp Cisl Arezzo promuove un seminario sul tumore al seno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: OLTRE 20.000 MODENESI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PRESSIONE SUI SERVIZI. DAI PENSIONATI LE PROPOSTE PER UN CAMBIO DI PASSO; La non autosufficienza degli anziani deve essere riconosciuta come una priorità pubblica; Al via la nuova edizione di Siamo tutti pedoni: focus sull'accessibilità e la vivibilità delle città; Oltre 20mila anziani non autosufficienti, sindacati e istituzioni a confronto sulla tenuta del sistema sociale. Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Arezzo: allarme sulle pratiche di invalidità civileCriticità su tempi, costi e accesso alle nuove procedure INPS: sindacati in allerta per i disagi a cittadini, famiglie e caregiver ... lanazione.it Sindacati pensionati, iniquo aumento addizionale IrpefSpi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati esprimono forte contrarietà in merito al preannunciato aumento dell'addizionale Irpef da parte del Comune di Genova. Una misura che ancora una volta, colpisce in ... ansa.it Il segretario generale dello Spi Cgil Michele Tassiello scrive al presidente Decaro e contesta l’ipotesi di incremento dell’addizionale regionale - facebook.com facebook