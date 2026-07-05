Giuseppe Garibaldi nel 1860 era già un divo | il maggiore settimanale londinese regalò ai lettori il suo poster

Da napoli.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1860, Giuseppe Garibaldi era già diventato una figura di fama mondiale grazie alle sue imprese militari con i Mille. Un importante settimanale londinese dedicò a lui un poster, testimonianza della sua popolarità internazionale. La sua notorietà si diffuse rapidamente, consolidandosi come il primo esempio di divo internazionale moderno.

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Sapete chi è stato il primo divo internazionale moderno? Giuseppe Garibaldi. Abbiamo le prove: già nel 1860, grazie all’oggettiva temerarietà dell’impresa dei Mille e ai successi militari, «l’eroe dei due mondi» aveva acquisito una notorietà planetaria in pochissimo tempo. Lo testimoniano un dramma teatrale in quattro atti intitolato a lui e a Francesco II di Borbone, le copertine sui giornali illustrati, gli articoli di gossip sul figlio che studiava in un college in Inghilterra, e persino un poster a colori (cosa rarissima per l’epoca) che il maggiore settimanale londinese Illustrated London News regalò ai suoi lettori come cadeau per il Natale 1860. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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