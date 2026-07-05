Sapete chi è stato il primo divo internazionale moderno? Giuseppe Garibaldi. Abbiamo le prove: già nel 1860, grazie all’oggettiva temerarietà dell’impresa dei Mille e ai successi militari, «l’eroe dei due mondi» aveva acquisito una notorietà planetaria in pochissimo tempo. Lo testimoniano un dramma teatrale in quattro atti intitolato a lui e a Francesco II di Borbone, le copertine sui giornali illustrati, gli articoli di gossip sul figlio che studiava in un college in Inghilterra, e persino un poster a colori (cosa rarissima per l’epoca) che il maggiore settimanale londinese Illustrated London News regalò ai suoi lettori come cadeau per il Natale 1860. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Giuseppe Garibaldi nel 1860 era già un divo: il maggiore settimanale londinese regalò ai lettori il suo poster

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il porto e i suoi mestieri. Speciale in regalo ai lettoriIl porto della Spezia è stato al centro di un approfondimento dedicato alle attività portuali.

Leggi anche: In regalo il poster della promozione

Temi più discussi: Giuseppe Garibaldi nel 1860 era già un divo: il maggiore settimanale londinese regalò ai lettori il suo poster; Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei Due Mondi: domani il ricordo della sua nascita; A Capua si presenta il saggio che riapre il dibattito sulla spedizione dei Mille; Marsala, Maniscalco presidente del Consiglio con 15 voti. Opposizione vota Licari.

#AccaddeOggi #4luglio 1807; nasce a Nizza #GiuseppeGaribaldi, padre della Patria, figura chiave del Risorgimento e dell'immaginario collettivo nonché Eroe dei due mondi e Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia di #PalazzoGiustiniani. #Massoneria ? x.com

Oggi (3 luglio) è l'anniversario della battaglia di Monte Suello, in cui il Corpo Volontari Italiani sconfisse gli austriaci durante la terza guerra guerra d'indipendenza (1866). Garibaldi fu ferito alla coscia sinistra; in foto il sacrario dei caduti. reddit

Giuseppe Garibaldi, nato il 4 luglio 1807: vita e 5 cose da sapereIl 4 luglio 1807 nasceva a Nizza Giuseppe Garibaldi, una delle figure più celebri del Risorgimento e della storia d’Italia. Soprannominato l'Eroe dei due Mondi per le sue imprese in Europa e in ... curiosandosimpara.com

Spunta lettera inedita di Garibaldi inviata agli eoliani nel 1860PALERMO - Nel 1860 Giuseppe Garibaldi inviò una lettera ai cittadini di Lipari, rimasta finora inedita e scoperta dallo storico eoliano Pino la Greca. Lo rende noto Nino Saltalamacchia, presidente del ... ansa.it