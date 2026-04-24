In regalo il poster della promozione

È disponibile un poster dedicato alla promozione della squadra di Serie D. Il materiale viene offerto come regalo e può essere incorniciato per celebrare il risultato raggiunto. La promozione è stata annunciata ufficialmente e il poster raffigura il logo del club e dettagli relativi all’evento. La consegna avviene senza costi aggiuntivi, e il materiale può essere richiesto attraverso i canali di distribuzione ufficiali.

Un poster da incorniciare per festeggiare la promozione di Serie D della Lucchese. E’ quello che domani sabato 25 aprile troverete allegato a La Nazione, la foto scattata da "Alcide" che celebra l’impresa rossonera, campione del girone "A" di Eccellenza Toscana con ben due giornate di anticipo, che vuole celebrare la cavalcata della formazione guidata da Sergio Pirozzi che, domenica dopo domenica, ha regalato emozioni ai tanti tifosi che, nonostante la categoria, hanno continuato a seguirla. "La Nazione" – grazie al contributo di Lucca United, Lucca Case, Affida, Mcdonald’s, AutoSi, Ristorante Mecenate, Natalini Antincendio Point, Orologiaio...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In regalo il poster della promozione The 2026 NBA Rookie of the Year vs. The NBA MVP Choose One Notizie correlate Ascoli: vittoria stasera e regalo dalla Samb per la promozione direttaIl Picchio Ascoli si prepara per una sfida decisiva stasera al Del Duca contro la Vis Pesaro. Il nuovo poster corale della terza stagione di Euphoria: cosa ci aspettalI ritorno di Euphoria è sempre più vicino e, a due anni dall’ultima stagione, la serie HBO si prepara a riaprire uno dei racconti generazionali più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In regalo il poster della promozione; Poster Donna in scooter 60x90 cm senza cornice con margine; Suri Cruise ha compiuto 20 anni, lontano dalla celebrità; Arredamento Peaky Blinders: Poster Tommy Shelby e Cornice Alluminio. Iniziativa de ’La Nazione’. Sabato il poster in regaloIl giornale ’La Nazione’, sempre più vicino ai lettori, vuole ricordare l’evento della promozione in serie C del Grifone con un’iniziativa editoriale regalando il poster della ’rosa biancorossa’ grazi ... sport.quotidiano.net Bologna, in regalo il poster The Champions: in edicola con il Corriere dello Sport-StadioIl diritto di cantare l'inno più importante del calcio europeo. THE CHAMPIOONS è il titolo di una prima pagina che resterà nella storia del Bologna. Bologna, in regalo in edicola il poster The ... corrieredellosport.it Dritto e rovescio. . Un regalo speciale per Paolo Del Debbio in diretta a #drittoerovescio - facebook.com facebook #Chivu, eccoti il primo regalo: l'Inter respinge il #Galatasaray e blinda #Calhanoglu x.com