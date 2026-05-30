Il porto della Spezia è stato al centro di un approfondimento dedicato alle attività portuali. Il reportage offre uno sguardo sul funzionamento quotidiano, evidenziando come migliaia di lavoratori contribuiscano alla movimentazione delle merci. Viene mostrato il ruolo delle operazioni portuali, tra attività di carico e scarico, e la gestione delle navi. Il testo descrive anche il passato e il presente del porto, senza entrare in analisi o opinioni.

Il porto della Spezia tra passato, presente e futuro. Una finesta sul dietro le quinte di una macchina che non dorme mai e che quotidianamente viene fatta muovere e oliata da migliaia di lavoratori di questa complessa ma affascinante filiera. La Nazione ha dedicato ben 64 pagine di approfondimento su questa realtà cardine dell’economia spezzina. Il fascicolo speciale (estraibile) uscirà domani in abbinamento gratuito con La Nazione in tutte le edicole della Spezia e provincia, e anche a Massa Carrara. I lettori potranno portare a casa e gustare in compagnia un racconto corale a 360° di un mondo apparentemente vicino, ma purtroppo spesso sconosciuto anche a chi vive sul territorio, come le opportunità di stabilità, formazione e carriera che ancora oggi continua a offrire, specialmente ai più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il porto e i suoi mestieri. Speciale in regalo ai lettori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn in ancient times, I own an entire supermarket, became invincible with beautiful wives

Notizie e thread social correlati

Il nostro finanziamento siete voi lettori: Il Fatto ha rinunciato ancora ai contributi pubblici per la stampa. Travaglio: “Ce l’abbiamo fatta! Ora abbonatevi a un prezzo speciale”Il Fatto Quotidiano ha deciso di non richiedere i contributi pubblici destinati alla stampa anche per quest'anno.

PSG, regalo speciale ai dipendenti: viaggio e biglietti gratis per la finale di Champions LeagueIl Paris Saint-Germain ha annunciato che offrirà ai propri dipendenti un viaggio e biglietti gratuiti per la finale di Champions League.

Temi più discussi: Il porto e i suoi mestieri. Speciale in regalo ai lettori; Fièra – Artigianato d'autore sul porto canale; Sisma Ancona e Umbertide: approvato il Terzo Stralcio del Piano delle opere pubbliche -; Mubit, un giorno speciale: presentate le nuove Maglie Azzurre e i programmi estivi delle Nazionali.

#AmiciDellaPediatria Vado all’ospedale con lo Shuttle ADP e lui mi fa compagnia porto anche la mia moto così mi sento più forte! C’è qualcosa di speciale nel gesto di prendersi per mano. Significa dire, senza parole:Ti tengo stretto, Ci sono, Ca x.com

Il modulo di comando avrebbe dovuto essere solo un porto di attracco tra navi. reddit

Tutti i mestieri del porto. Speciale in regalo ai lettoriIn uscita domenica 31 maggio in abbinamento gratuito con il quotidiano. Una finestra sulle trasformazioni dello scalo spezzino e delle professioni. msn.com

L'FC Porto è campione e l'italiano Farioli vince il suo primo titolo da allenatoreGiornata speciale per il Porto, che il 2 maggio ha vinto il titolo nazionale, il secondo con la maglia del suo eterno capitano, Jorge Costa, morto nell'agosto del 2025 e meritevole di un sentito omagg ... it.euronews.com