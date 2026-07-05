Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre segnalava una svolta a sinistra alzando il braccio. L'incidente è avvenuto in una strada di campagna. L'automobilista coinvolto non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

CORDOVADO (PORDENONE) - Ha alzato il braccio per segnalare la svolta a sinistra. Un gesto drammaticamente vano, che non ha evitato l'impatto con un'auto. Sarebbe morto così, nel primo pomeriggio di domenica 5 luglio, l'anziano ciclista di 78 anni travolto da un'auto lungo via Teglio a Cordovado, all'altezza dell'incrocio con via Suzzolins. La vittima è Giovanni Battista Sguerzi, pensionato residente a Fossalta di Portogruaro (Venezia). L'incidente L'incidente si è verificato intorno alle 14: secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, l'anziano stava pedalando in bicicletta lungo via Teglio quando ha iniziato la manovra per immettersi in via Suzzolins, segnalando regolarmente la svolta a sinistra con la mano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giovanni Battista Sguerzi, 78 anni, travolto e ucciso da un'auto: aveva inutilmente segnalato la svolta con la mano

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