Un ciclista di 79 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre tentava di segnalare una svolta a sinistra alzando il braccio. L'incidente è avvenuto in una strada di campagna, dove il conducente dell’auto non ha potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

CORDOVADO (PORDENONE) - Ha alzato il braccio per segnalare la svolta a sinistra. Un gesto drammaticamente vano, che non ha evitato l'impatto con un'auto. Sarebbe morto così, nel primo pomeriggio di domenica 5 luglio, l'anziano ciclista di 79 anni travolto da un'auto lungo via Teglio a Cordovado, all'altezza dell'incrocio con via Suzzolins. La vittima è S.G.B., pensionato residente a Fossalta di Portogruaro (Venezia). L'incidente L'incidente si è verificato intorno alle 14: secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, l'anziano stava pedalando in bicicletta lungo via Teglio quando ha iniziato la manovra per immettersi in via Suzzolins, segnalando regolarmente la svolta a sinistra con la mano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ciclista 79enne travolto e ucciso da un'auto: aveva inutilmente segnalato la svolta con la mano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Drammatico incidente: ciclista travolto e ucciso da un'autoUn incidente grave si è verificato nella zona della Brianza, dove un ciclista di 82 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava con alcuni...

Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da auto: alla guida un 90enneUn incidente mortale si è verificato oggi in provincia di Nuoro, coinvolgendo un ciclista di 80 anni originario del Vicentino.

Argomenti più discussi: Incidente mortale a Cologne: 79enne travolto sulla Provinciale; Perde lo specchietto in galleria, scende e viene investito: muore 79enne. La Rassegna di sabato 4 luglio ?VIDEO.

Ciclista 79enne travolto e ucciso da un'auto: aveva inutilmente segnalato la svolta con la manoCORDOVADO (PORDENONE) - Ha alzato il braccio per segnalare la svolta a sinistra. Un gesto drammaticamente vano, che non ha evitato l'impatto con un'auto. Sarebbe morto così, ... ilgazzettino.it

Ciclista travolto da un’auto: è graveIncidente sulla provinciale 30, il 79enne è a Parma. Polemiche sulla sicurezza del tratto, Cagossi ‘chiama’ la Provincia ... msn.com