Un ciclista di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre cercava di segnalare una svolta a sinistra alzando il braccio. L'incidente è avvenuto in una strada di campagna e l'automobilista non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente.

CORDOVADO (PORDENONE) - Ha alzato il braccio per segnalare la svolta a sinistra. Un gesto drammaticamente vano, che non ha evitato l'impatto con un'auto. Sarebbe morto così, nel primo pomeriggio di domenica 5 luglio, l'anziano ciclista di 78 anni travolto da un'auto lungo via Teglio a Cordovado, all'altezza dell'incrocio con via Suzzolins. La vittima è Giovanni Battista Sguerzi, pensionato residente a Fossalta di Portogruaro (Venezia). L'incidente L'incidente si è verificato intorno alle 14: secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, l'anziano stava pedalando in bicicletta lungo via Teglio quando ha iniziato la manovra per immettersi in via Suzzolins, segnalando regolarmente la svolta a sinistra con la mano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ciclista 78enne travolto e ucciso da un'auto: aveva inutilmente segnalato la svolta con la mano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciclista 79enne travolto e ucciso da un'auto: aveva inutilmente segnalato la svolta con la manoUn ciclista di 79 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre tentava di segnalare una svolta a sinistra alzando il braccio.

Drammatico incidente: ciclista travolto e ucciso da un'autoUn incidente grave si è verificato nella zona della Brianza, dove un ciclista di 82 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava con alcuni...

Si parla di: Salerno, ciclista colpito con un estintore: il video finisce su TikTok.

Ciclista travolto da un’auto: è graveIncidente sulla provinciale 30, il 79enne è a Parma. Polemiche sulla sicurezza del tratto, Cagossi ‘chiama’ la Provincia ... msn.com

Ciclista travolto da un furgone. È in gravi condizioni all’ospedaleGrave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la Riccione-Tavoleto, nella zona di Villaggio Argentina, dove un ciclista è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un furgone. L’impatto, ... ilrestodelcarlino.it