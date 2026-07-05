Durante l’anno scolastico 2025-2026, 928 studenti della Lunigiana hanno partecipato a progetti promossi dal consultorio, concentrati sull’area “Affettività e Sessualità”. Le operatrici hanno seguito i ragazzi nelle attività educative e di informazione, coinvolgendo un numero significativo di giovani del territorio. I progetti sono stati inseriti nelle iniziative regionali dedicate alle scuole e ai giovani.

Ben 928 studenti del territorio della Lunigiana hanno partecipato nell’anno scolastico 2025-2026 ai progetti seguiti dalle operatrici del consultorio e inseriti nell’area tematica “ Affettività e Sessualità ” fra quelle indicate dalla Regione Toscana. I progetti portati avanti dall’unità funzionale Consultoriale della zona Lunigiana, diretta da Maria Paola Mori, con incontri per ogni classe, sono stati riservati alle classi quinte della scuola primaria (15 classi per 320 alunni complessivi), alle classi terze della scuola secondaria di primo grado (15 classi per 268 studenti) e alle classi seconde e terze della scuola secondaria di secondo grado (21 classi per 340 ragazzi, di cui 129 ragazzi per lo specifico progetto “Io, gli altri e il mondo”). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani Mille studenti nei progetti del Consultorio

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