Durante la quattordicesima edizione di un evento dedicato alla sostenibilità, è stato osservato un aumento della sensibilità sociale tra i giovani. I partecipanti hanno mostrato maggiore attenzione nel riconoscere le criticità e nel proporre soluzioni nei loro progetti. La crescita di questa consapevolezza si riflette nella qualità delle iniziative presentate, evidenziando un impegno crescente verso temi civici e sociali.

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - “Questa quattordicesima edizione conferma una crescita costante della sensibilità sociale e civica dei ragazzi, sia nell'individuazione delle criticità sia nel modo in cui le affrontano nello sviluppo dei progetti”. Lo ha detto Ernesto Alessandro Baragetti, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e componente del consiglio di amministrazione di Geoweb, a margine della cerimonia di premiazione del concorso nazionale 'I Futuri Geometri Progettano l'Accessibilità', promosso da Fiaba Ets e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Baragetti (Geoweb): "Nei progetti cresce la sensibilità sociale dei giovani"

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