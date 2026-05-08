Solofra legalità tra i giovani | mille studenti incontrano i Carabinieri

Nella città di Solofra, i Carabinieri della Compagnia locale hanno incontrato circa mille studenti delle scuole della zona. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di affrontare tematiche legate alla legalità e alla prevenzione, coinvolgendo i giovani in un confronto diretto con le forze dell’ordine. L’evento si è svolto in diverse giornate, con incontri nelle scuole, per promuovere la consapevolezza e rafforzare il rapporto tra i cittadini più giovani e le istituzioni.

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In Irpinia i Carabinieri della Compagnia di Solofra incontrano gli studenti delle scuole: focus su legalità, prevenzione e fiducia nelle istituzioni. Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Con il progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno recentemente incontrato circa mille studenti degli istituti scolastici di Solofra, Montoro, Salza Irpina e Volturara Irpina.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Solofra, legalità tra i giovani: mille studenti incontrano i Carabinieri Notizie correlate Solofra, tutela della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo "V. De Caprariis"La legalità quale atto di coraggio civile e di responsabilità per il bene sociale. Leggi anche: Solofra (AV): Incontro tra studenti e Istituzioni. I Carabinieri a tutela della Legalità Una raccolta di contenuti Solofra, truffa da mezzo miliardo per riciclaggio di capitali: 13 misure cautelari, otto in carcereUn sistema rodato, capace di muovere mezzo miliardo di euro, sfruttando società fittizie e persino le misure emergenziali del Covid. È quanto scoperto dalla maxi operazione della Guardia di Finanza di ... ilmattino.it Mercati finanziari, risparmio e legalità, l'educazione inizia tra i banchi di scuolaGestire il denaro in maniera consapevole, pianificare il proprio futuro economico nel rispetto della legalità, conoscere le opportunità e i rischi che l'innovazione porta nel mondo della finanza, ... ansa.it