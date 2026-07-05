giornalismo in lutto addio allo storico volto rai

È morto uno dei volti storici della Rai, simbolo di un modo di fare giornalismo. La scomparsa rappresenta la perdita di un’epoca, di redazioni che affrontavano notti lunghe e telefonate dell’ultimo minuto. La notizia arriva in modo discreto, ma il suo impatto si sente forte tra chi ha condiviso quegli anni e quei momenti di lavoro. La sua figura rimarrà legata a un modo di fare informazione che ha segnato un’intera generazione.

Ci sono notizie che arrivano in punta di piedi e, proprio per questo, fanno più rumore. Perché non parlano solo di una persona, ma di un modo di fare mestiere, di una stagione della Rai, di redazioni vissute tra notti lunghe e telefonate dell’ultimo minuto. E quando una di quelle figure “di riferimento” non c’è più, anche chi resta davanti allo schermo lo percepisce. Nelle ultime ore il mondo del giornalismo e del servizio pubblico si è fermato per un saluto che sa di gratitudine e nostalgia. Un collega stimato, un dirigente capace di tenere insieme rigore e umanità, un lucano che non ha mai reciso il filo con la sua terra. Aveva 74 anni. Il giornalismo in lutto: addio a Renato Cantore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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LUTTO NELLA TELEVISIONE ITALIANA, ADDIO ALLO STORICO VOLTO RAI DEL TG1 E TG2

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