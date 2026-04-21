Il lutto Formigine addio a Valeria Tassoni Volto storico della Ginnastica Solaris

Un grave lutto ha colpito il mondo sportivo di Formigine con la scomparsa di Valeria Tassoni, una figura di riferimento della Ginnastica Solaris. Tassoni, che aveva 65 anni, era conosciuta come volto storico della società sportiva. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha espresso cordoglio per la perdita di una persona molto stimata.

Un grave lutto ha colpito il mondo sportivo formiginese. A soli 65 anni si è spenta Valeria Tassoni (foto), una delle figure di riferimento della società Ginnastica Solaris di Formigine. Valeria è stata fra i fondatori nel 1987 e da allora è sempre stata protagonista rivestendo diversi ruoli: allenatrice della ginnastica ritmica prima, poi in ufficio alle prese con la rivoluzione tecnologica e la riforma dello sport vissute con entusiasmo e curiosità, mentre negli ultimi anni è stata vice presidente. "Manca poco al nostro 40esimo anniversario – il ricordo commosso della società – che lei non potrà celebrare in presenza, ma che sicuramente seguirà da lassù con la solita grande attenzione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il lutto. Formigine, addio a Valeria Tassoni. Volto storico della Ginnastica Solaris Notizie correlate Musica in lutto, addio a un altro storico volto della canzoneCi sono storie che sembrano scritte apposta per farci credere ai sogni: un uomo qualunque, una passione enorme, e quella voce che, quasi per destino,... Lutto nello spettacolo italiano, addio a un volto storico della culturaC’è un tipo di notizia che arriva in punta di piedi e, proprio per questo, fa ancora più rumore.