È morto a 74 anni Renato Cantore, giornalista e scrittore. È stato ex vicedirettore del Tgr, con responsabilità sulle redazioni del Mezzogiorno.

Si è spento a 74 anni Renato Cantore, giornalista, scrittore ed ex vicedirettore della Tgr, dove per anni ha ricoperto la responsabilità delle redazioni del Mezzogiorno. Originario della Basilicata, Cantore ha legato gran parte della sua carriera alla Rai, contribuendo per oltre quattro decenni all’informazione del servizio pubblico. Nel suo percorso professionale ha lavorato anche accanto a Enzo Biagi, affiancando all’attività giornalistica quella di autore di saggi dedicati alla storia e all’identità della sua terra. Nato a Potenza nel 1952, era entrato in Rai nel 1979 dopo aver superato il concorso per giornalisti praticanti. Negli anni successivi ha preso parte alla prima sperimentazione del Televideo e ha lavorato nelle redazioni romana e milanese di Linea Diretta insieme a Enzo Biagi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giornalismo in lutto, addio all’ex vicedirettore del Tgr Renato Cantore

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