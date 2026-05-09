Il mondo del giornalismo napoletano si è stretto in lutto per la scomparsa di Riccardo Siano, noto fotoreporter di Repubblica. Dopo una lunga malattia, ha cessato di vivere a 61 anni nella sua città. Riccardo Siano era riconosciuto come una delle firme più note e apprezzate nel settore della fotografia giornalistica locale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama mediatico di Napoli.

Il giornalismo napoletano perde una delle sue firme fotografiche più riconoscibili e apprezzate. È morto a Napoli Riccardo Siano, storico fotoreporter di Repubblica, spentosi all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stato il Sindacato unitario giornalisti della Campania, che ha ricordato il professionista e l’uomo attraverso una nota di cordoglio che ripercorre oltre quarant’anni di carriera vissuti sempre con la macchina fotografica in mano e con uno sguardo profondo sulla città. Riccardo Siano ha raccontato Napoli attraverso le sue trasformazioni, i drammi sociali, la cronaca, ma anche la vita quotidiana e l’umanità dei suoi protagonisti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giornalismo in lutto, addio a un grande: l’anima della città

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