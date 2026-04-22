Oggi a Milano si registra un fermento nel mercato calcistico con l’ingaggio di Ismael Koné. Nel frattempo, si rafforza la concorrenza spagnola per il trasferimento di Mario Gila. Si apre anche uno spiraglio per il possibile arrivo di Dusan Vlahovic, mentre si continua a parlare di Leon Goretzka come obiettivo del club. Le trattative sono al centro di molte speculazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori.

Mentre Massimiliano Allegri e la squadra preparano lo scontro diretto contro la Juventus, in programma a San Siro domenica prossima alle 20:45, la dirigenza del Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. A poco più di due mesi dall'apertura del calciomercato estivo, diverse fonti iniziano a parlare delle possibili operazioni che il club rossonero sta portando avanti sotto traccia da diversi mesi. Ecco le migliori notizie raccolte dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2026. Nella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Ismael Koné.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: spunta Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio per Vlahovic

Notizie correlate

Milan, le notizie top di oggi: Malagò su Allegri, novità per Gila e le parole di BartesaghiNella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Verona, la Champions è più vicina.

Milan, le notizie top di oggi: Rabiot in Arabia? Si allontana Kim. Le ultime da Milanello in vista della JuveArchiviati i festeggiamenti post vittoria contro il Verona, il Milan è già concentrato sullo scontro diretto contro la Juventus, in programma...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Milan, difesa sul podio nei top 5 campionati europei: il dato; Il pallonetto di Leao, Yildiz fulmina l'Inter: la top gol di Milan-Juve Serie A Enilive; Juventus, chi rischia di saltare il Milan: due top in diffida; Il Milan punta alla cessione di Rafa Leao in estate: svelato il top club di Premier League su cui si pongono le speranze.

Formazioni ufficiali Verona Milan: le scelte di Sammarco e Allegri per il match di Serie AFormazioni ufficiali Verona Milan: le scelte di Sammarco e Allegri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com

Futuro Calha, attaccante Milan, panchina Napoli: le news di oggi | OneFootballIn questo rush finale di stagione non mancano le notizie legate ai top club della Serie A. Alcune riguardano il calciomercato, ma non mancano ulteriori temi. Juventus, Antonio Silva occasione per la d ... onefootball.com

Prende forma l'idea Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio per Vlahovic. Leggi le migliori notizie di oggi sul Milan nel primo commento - facebook.com facebook

#Juve verso il Milan: David super gol in allenamento, Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due... x.com