George Russell ha concluso il Gran Premio di Silverstone al secondo posto, ottenendo il miglior risultato stagionale. Durante la corsa, ha riconosciuto di aver avuto fortuna, nonostante il risultato positivo. La gara si è disputata sull’iconico circuito di Silverstone, con Russell che si è piazzato subito dietro il vincitore. Nessun altro dettaglio sulle dinamiche di gara o sugli altri piloti è stato comunicato.

George Russell in qualche modo ha ottenuto il secondo posto in occasione del GP di Silverstone, appuntamento numero undici del Mondiale 2026 di Formula 1 appena terminato sull’iconico tracciato di Silverstone. Oro colato per il britannico, il quale ha approfittato di una serie di circostanze che l’hanno favorito, uno su tutti l’incidente di Max Verstappen ed una Safety Car arrivata a pochi giri dalla fine. A questi si aggiunge anche il problema alla sospensione avuto da Kimi Antonelli, il quale si è dovuto accontentare della sedicesima piazza (causata da cinque secondi di penalità). Nello specifico il pilota della Mercedes si è posizionato alle spalle di Charles Leclerc, abile a conquistare l’agognata vittoria dopo una lunghissima attesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell: “Felice del podio, ma ho avuto fortuna”

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