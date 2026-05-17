Dopo una gara difficile e combattuta, il pilota ha concluso al secondo posto nel Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato mondiale MotoGP disputato questo fine settimana sul circuito di Montmelò. Durante la corsa, Mir ha dichiarato di aver avuto fortuna e di preferire le gomme soft, con cui si è trovato meglio rispetto alle altre. La gara si è svolta su un tracciato caratterizzato da molte tensioni e colpi di scena, con i piloti che hanno affrontato condizioni variabili e sfide tecniche.

Dopo una gara oltremodo travagliata, Joan Mir ha centrato la seconda posizione in occasione del GP di Catalogna, sesto atto del Mondiale MotoGP andato in scena questo weekend presso il circuito del Montmelò. A seguito di due bandiere rosse provocate rispettivamente dai brutti incidenti di Alex Marquez e di Joann Zarco (entrambi portati in ospedale per accertamenti), lo spagnolo in forza alla Honda HRC Castrol ha ceduto il passo al solo Fabio Di Giannantonio, il quale ha strappato la prima posizione. Il podio è stato poi completato dalla Gresini di Fermin Aldeguer. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha analizzato quanto fatto: “ Salire sul podio è fantastico, sognavamo questo momento – ha detto Zarco – abbiamo lavorato moltissimo in questa prima parte di stagione, ma per un motivo o per un altro sono caduto spesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joan Mir: “Podio importante, ma ho avuto fortuna. Vado meglio con la soft”

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MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA

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