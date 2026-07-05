Un uomo coinvolto in un incidente stradale a Genova è stato assolto dal giudice perché le analisi hanno rilevato la presenza di psicofarmaci nel suo organismo, ma non influivano sulla capacità di guida. Per contestare la responsabilità penale prevista dall’articolo 187 del codice della strada, era necessario dimostrare che le sostanze avessero alterato le capacità del conducente. La decisione si basa sul fatto che la presenza di psicofarmaci non equivalga automaticamente a un comportamento pericoloso durante la guida.

Per poter ravvisare la responsabilità penale prevista dall’articolo 187 del codice della strada, che punisce chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,“occorre la prova che le sostanze vietate siano in grado di produrre, al momento della guida, un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale, non essendo sufficiente la mera presenza delle sostanze nell’organismo della persona”. Con questa motivazione il giudice ha assolto in abbreviato un ventiseienne che nel 2025 a Montoggio,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, provocò incidente in auto ed era positivo agli psicofarmaci, il giudice lo assolve perché "non influivano sulla guida”

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Video choc dopo incidente mortale, indignazione e indagini - 1mattina News 23/06/2026

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