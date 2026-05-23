Provocò l'incidente in cui perse la vita Arianna Alberga | il 27enne alla guida patteggia 4 anni di pena
Un uomo di 27 anni ha patteggiato una pena di quattro anni di reclusione per aver provocato un incidente in viale Fulvio Testi, tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, l’11 novembre 2024, in cui è deceduta una donna. La decisione è stata presa durante il processo. Il veicolo coinvolto ha investito la vittima, che è morta sul colpo. La condanna si riferisce alla responsabilità nell’incidente che ha causato la morte della donna.
L'incidente avvenne l'11 novembre 2024 in viale Fulvio Testi, ai confini tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. La ragazza, 26enne, originaria di Cologno Monzese, lavorava per Mediaset come barista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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