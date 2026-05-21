Alla guida dello scooter provocò incidente mortale | condannato a 3 anni e 6 mesi

Un uomo di 44 anni è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione con la pena sospesa per aver causato un incidente mortale mentre era alla guida di uno scooter. L’incidente si è verificato il 16 agosto 2021 lungo una strada statale in provincia di Agrigento, provocando la morte di una persona e danni ad altre. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale e lesioni personali colpose. La sentenza è stata pronunciata in un procedimento giudiziario che ha coinvolto le autorità locali.

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