Alla guida dello scooter provocò incidente mortale | condannato a 3 anni e 6 mesi
Un uomo di 44 anni è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione con la pena sospesa per aver causato un incidente mortale mentre era alla guida di uno scooter. L’incidente si è verificato il 16 agosto 2021 lungo una strada statale in provincia di Agrigento, provocando la morte di una persona e danni ad altre. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale e lesioni personali colpose. La sentenza è stata pronunciata in un procedimento giudiziario che ha coinvolto le autorità locali.
Condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, per Alessandro Fenech, quarantaquattrenne agrigentino accusato di omicidio stradale e lesioni personali colpose per l'incidente avvenuto il 16 agosto del 2021 lungo la strada statale 640, nei pressi di contrada Maddalusa, costato la vita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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