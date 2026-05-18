GF Vip Lucia Ilardo sbotta contro Renato | Adesso racconto quello che dici sotto le coperte e ti smaschero

Da ilsipontino.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Renato Biancardi e Raul Dumitras si è deteriorato a causa di tensioni legate alla gelosia. Durante una conversazione in casa, Lucia Ilardo si è lasciata andare a una reazione forte, minacciando di rivelare dettagli che riguardano Renato. La discussione si è accesa e ha coinvolto più concorrenti, creando un’atmosfera tesa tra i protagonisti. La situazione si è sviluppata rapidamente, portando a ulteriori confronti tra i coinquilini presenti nella casa.

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Nervi tesi al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Renato Biancardi e Raul Dumitras si è incrinato a causa della gelosia ed è scoppiata un'accesa discussione anche con Lucia Ilardo. I due gieffini erano diventati molto amici nella casa più spiata dagli italiani ma una battuta di Raul a Lucia ha fatto infuriare Renato ed è per questo che hanno discusso. Ormai il gieffino napoletano sembra essere sempre più preso dalla Ilardo ed è per questo che è diventato anche geloso nei suoi confronti. Ieri durante uno scontro lui ha raccontato che Lucia Ilardo gli ha detto che Dumitras le gira sempre intorno perché è interessato a lei. Raul ci prova... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Scontro nella notte al GFVip tra Renato e Raul

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