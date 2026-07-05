Futuro rubato ai giovani Umberto Galimberti | La nostra cultura ha cancellato le loro speranze

Durante una puntata di “In Altre Parole” su La7, uno studioso ha commentato come la cultura attuale abbia eliminato le speranze dei giovani. Presentando il suo ultimo libro, “Le disavventure della verità”, ha descritto un quadro impietoso del presente, evidenziando come il futuro delle nuove generazioni sia stato compromesso. Le sue parole hanno sottolineato un senso di perdita e di blocco per le prospettive di crescita dei giovani.

Ospite del programma “In Altre Parole” su La7, lo studioso presenta il suo ultimo libro “Le disavventure della verità” (edito da Feltrinelli) e offre uno spaccato lucido e impietoso del nostro tempo. Galimberti mette subito in guardia da un errore frequente: paragonare il malessere giovanile di oggi con quello del passato. “I ragazzi di oggi stanno male per un problema culturale grosso”, spiega. “La nostra cultura ha tolto loro il futuro”. E non è un dettaglio, perché per l’Occidente il futuro rappresenta una categoria fondante: il cristianesimo lo identifica con la salvezza, la scienza con il progresso, il marxismo con la giustizia terrena. “Se togliamo questa categoria ai giovani, ecco il loro star male”, sottolinea Galimberti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Abbiamo levato il futuro ai giovani, l'intervista completa a Umberto Galimberti

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