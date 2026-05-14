Umberto Galimberti sui giovani di oggi | La nostra cultura ha tolto loro il futuro Si drogano per anestetizzare l’angoscia

Umberto Galimberti ha commentato le condizioni delle giovani generazioni, affermando che la cultura attuale ha privato i giovani della possibilità di un futuro. Ha inoltre osservato che alcuni giovani ricorrono alla droga come modo per alleviare l’angoscia. Le sue parole si concentrano sulle sfide che affrontano i più giovani, evidenziando un rapporto tra cultura, ansia e dipendenze.

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