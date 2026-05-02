Educare al futuro nell' era dell' incertezza Umberto Galimberti incontra i giovani dell' Its Academy Sicani
Mercoledì 6 maggio 2026, dalle 10 alle 13, si terrà l’evento “ITS & giovani” presso il Marina convention center del Molo trapezoidale a Palermo. L’iniziativa è organizzata dall’Its Academy Sicani e vede la partecipazione del filosofo Umberto Galimberti, che terrà un intervento sul tema “Educare al futuro nell’era dell’incertezza”. L’appuntamento è rivolto ai giovani e si svolge in un contesto di incontri e discussioni.
Mercoledì 6 maggio 2026, dalle 10 alle 1, presso il Marina convention center del Molo trapezoidale, a Palermo, si svolgerà l’evento “ITS & giovani”, organizzato dall’Its Academy Sicani. Saranno presenti gli studenti che frequentano i percorsi di istruzione post diploma presso le sedi di Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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