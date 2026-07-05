Fusignano piange l’architetto Franco Silvagni

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fusignano perde l’architetto e figura politica locale Franco Silvagni, deceduto all’età di 73 anni. Silvagni, in pensione, era conosciuto come un esponente di rilievo della comunità e ha lasciato un segno nel panorama locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra cittadini e associazioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze.

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La comunità di Fusignano piange la scomparsa di Franco Silvagni, l’architetto in pensione e storico esponente della politica locale che si è spento all’età di 73 anni. Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, a seguito delle complicazioni di un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito circa sei settimane fa. Silvagni, figura di primo piano della sinistra del territorio, lascia la figlia Rossana e la compagna Daniela. I funerali sono stati fissati per martedì prossimo, alle ore 10, direttamente presso la camera mortuaria. La sua è stata una vita spesa interamente all’insegna dell’impegno civile e dell’attività amministrativa.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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